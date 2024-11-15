Жители абхазской столицы описали обстановку в Сухуме на фоне протестов

Магазины и школы в столице Абхазии продолжают работать в штатном режиме, несмотря на митинг у здания правительства. Об этом пишет РБК со ссылкой на жителей города Сухум.

Как сказала одна из жительниц населенного пункта, для большинства людей 15 ноября было «обычным рабочим днем».

«Протестующие требуют отставки президента. И весь народ Абхазии любит Россию», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что российские туристы продолжают спокойно отдыхать в Сухуме. Местные аптеки и магазины, в свою очередь, обслуживают клиентов в обычном режиме.

Также в материале приводятся слова другого жителя абхазской столицы, представившегося Сергеем. Он рассказал, что акция протеста у здания парламента скорее имеет локальный характер. По мнению мужчины, сама по себе демонстрация является «не особо цивилизованной» частью предвыборной борьбы между разными политическими силами.

15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Однако оппозиция организовала акцию протеста в центре Сухума, так как посчитала, что договор не отвечает интересам местных жителей.

В результате возле здания высшего законодательного органа республики собрались несколько тысяч человек, которые в ходе демонстрации захватили ряд расположенных здесь же правительственных зданий. При этом журналисты сообщили, что сейчас администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента проект о ратификации соглашения с Россией.

Ранее в министерстве иностранных дел России отреагировали на протесты в Абхазии.