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Путин заявил о небывалой деградации отношений с Германией

Путин: в отношениях России и ФРГ наблюдается деградация по всем направлениям

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Global Look Press

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Говоря о перспективах политико-дипломатического разрешения конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога и по-прежнему открыта для возобновления переговоров, прерванных киевским руководством. Известные предложения России, которые были изложены, в том числе, в выступлении на российском МИДе в июне, должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, опираться на новые территориальные реалии и, что самое главное, устранять коренные причины конфликта.

Подчеркивается, что Россия всегда четко выполняла свои договоренности и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

15 ноября Шольц провел первый за почти два года телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее стало известно о договоренности Шольца и Путина.

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