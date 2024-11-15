В Грузии обвинили Запад в «стимулировании фашизма»

Попытки радикальных групп ворваться в дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгия Каландаришвили — не что иное, как «фашизм, простимулированный западными политиками». Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Попытки ворваться в семью — это обыкновенный фашизм, который простимулирован безответственными призывами европейских политиков, на днях посетивших Грузию», — подчеркнул Папуашвили.

Председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили также назвал «фашизмом» нападки на Каландаришвили.

До этого сторонники оппозиции попытались ворваться в дом председателя грузинской ЦИК, оскорбляли его и членов семьи.

В ноябре генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «бездельниками» депутатов из Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, прибывших в грузинскую столицу, чтобы поддержать оппозицию, не признающую итоги парламентских выборов.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий при этом объявили бойкот парламенту, а депутаты из «Коалиции за перемены» отказались от мандатов и госфинансирования.

Оппозиция не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшую избирательную кампанию «тотальной фальсификацией».

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.