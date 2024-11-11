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Мэр Тбилиси назвал «бездельниками» приехавших в Грузию европейских депутатов

Мэр Тбилиси Каладзе осудил депутатов ЕС, прибывших в Грузию поддержать протесты

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РИА Новости

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «бездельниками» депутатов из Литвы, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Финляндии, Польши и Швеции, прибывших в грузинскую столицу, чтобы поддержать оппозицию, не признающую итоги парламентских выборов. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Никакой цены не имеют заявления этих бездельников, которые переезжают из страны в страну. <...> Говорят с нами от имени Европы, а в реальности делают все, чтобы в Грузии были хаос и напряженность», — подчеркнул Каладзе.

Он добавил, что европейские парламентарии являются «обыкновенными вредителями, которые распространяют ложь».

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий при этом объявили бойкот парламенту, а парламентарии из «Коалиции за перемены» отказались от мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала прошедшую избирательную кампанию «тотальной фальсификацией».

Ранее Зурабишвили призвала к новым парламентским выборам в стране.

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