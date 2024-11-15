Главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции в отношении России и Ирана

Министры иностранных дел стран Европейского союза на заседании, которое в понедельник, 18 ноября, пройдет в Брюсселе, рассмотрят 15-й пакет антироссийских санкций, а также обсудят расширение санкций в отношении Ирана за сотрудничество с РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный источник в ЕС.

«По вопросу санкций: у нас есть принципиальное соглашение по новому пакету против Ирана за ракетное сотрудничество с Россией, мы также ждем предложения для нового режима [санкций] против России за дестабилизацию ситуации [за рубежом], и мы также обсуждаем 15-й пакет санкций против России», — сказал источник.

В октябре Евросоюз ввел санкции в отношении семи физических лиц и семи компаний из-за якобы поддержки Ираном России. В соответствующем заявлении говорилось, что эти граждане и организации якобы помогали передавать РФ беспилотники и ракеты. Помимо прочего, под санкции попали иранские авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air, а также замглавы минобороны Ирана Сейед Галандари и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее России предрекли резкий рост торговли с Ираном.