Евросоюз ввел санкции против ряда компаний Ирана за поддержку России

Евросоюз ввел санкции против семи физических лиц и семи компаний из-за якобы поддержки Ираном России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

В заявлении органа говорится, что указанные граждане и организации якобы помогали передавать РФ беспилотники и ракеты. Помимо прочего, под санкции попали иранские авиакомпании Iran Air, Saha Airlines и Mahan Air, а также замглавы минобороны Ирана Сейед Галандари и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Ранее США ввели новые санкции против Ирана.