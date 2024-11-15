Главы МИД ЕС рассмотрят вопрос о прекращении политического диалога с Израилем

Министры иностранных дел стран Евросоюза 18 ноября рассмотрят вопрос о прекращении политического диалога с Израилем, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

По словам Борреля, Израиль год игнорировал призывы ЕС соблюдать международное право при ведении боевых действий в секторе Газа, и больше европейские страны не могут продолжать обычное взаимодействие.

«Поэтому я предложил странам ЕС запретить импорт продукции из нелегальных поселений, а также замораживание политического диалога с Израилем. Эти меры будут рассмотрены на заседании», — сообщил дипломат.

В октябре оказать давление на Израиль призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он напомнил, что в результате атак, при которых израильские ВВС используют американские истребители F-35, пострадали более 100 тыс. чел. По мнению президента Турции, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить военные действия.

Ранее в ЕС заявили о разногласиях по вопросу поставок оружия Израилю.