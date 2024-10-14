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В ЕС заявили о разногласиях по вопросу поставок оружия Израилю

Боррель: в ЕС возникли острые разногласия по прекращению поставок оружия Израилю

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в объединении возникли острые разногласия по вопросу о прекращении поставок оружия Израилю. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, некоторые страны Евросоюза выступают за наращивание поставок.

«Мы будем это обсуждать, но едва ли решение возможно. Эта проблема остается в национальной компетенции», — сказал дипломат по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

7 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не может вводить эмбарго на поставки оружия в страны Ближнего Востока, поскольку этот вопрос находится в компетенции национальных властей государств — членов объединения.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее миротворцы ООН заявили о вторжении израильских танков на их базу в Ливане.

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