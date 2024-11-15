Умеров обвинил Европу во лжи об отказе Украины от территорий

Глава минобороны Украины Рустем Умеров обвинил Европу в распространении ложных сведений в западных СМИ о том, что Киев готов отказаться от территорий ради безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, это ложь. Я думаю, что российская пропаганда суперактивна. Вызывает беспокойство, что наши европейские партнеры распространяют ее», — заявил Умеров.

До этого газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что власти Украины показывают готовность обсуждать прекращение огня и территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт c Россией. По данным издания, новый глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе своего визита в США использовал встречи с западными коллегами, чтобы обсудить потенциальные компромиссные варианты урегулирования конфликта.

Также неназванный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского в беседе с британским журналом The Spectator заявлял, что власти Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США должны будут отказаться от борьбы за утраченные территории.

Ранее стало известно о наличии у Киева двух планов завершения конфликта.