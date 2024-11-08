Стало известно о наличии у Киева двух планов завершения конфликта

Украинские власти в настоящее время работают с двумя публичными формулировками завершения конфликта между Москвой и Киевом. Об этом пишет журнал The Economist.

В статье уточняется, что один из вариантов урегулирования кризиса основан на заявлении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Ди Вэнса. Он предполагает заморозку боевых действий по текущей линии фронта и признание Украиной нейтрального статуса без очевидных гарантий безопасности со стороны западных государств.

Другой сценарий, в свою очередь, был предложен бывшим американским государственным секретарем Майком Помпео. Экс-чиновник выступил за наращивание военной и финансовой поддержки Киева ради сдерживания Москвы, а также сохранение открытой перспективы вступления Украины в НАТО.

«Многое будет зависеть от того, какой план будет одобрен [избранным президентом США Дональдом] Трампом», — подчеркивается в материале.

8 ноября газета The Financial Times опубликовала статью американского политолога, создателя концепции «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы. В ней специалист написал, что Украина «больше всех проиграла» из-за избрания Трампа президентом США. По его мнению, после инаугурации нового главы государства Вашингтон может отказаться от поставок оружия Киеву и тем самым вынудить его согласиться на условия Москвы по завершению конфликта.

Ранее Трамп пообещал добиться завершения боевых действий на Украине еще до своей инаугурации.