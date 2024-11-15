В Британии оценили положение ВСУ под Купянском

Российская армия стремительно продвигается в районе Купянска в Харьковской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России», — подчеркнул он.

До этого журналист Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes писал, что штурм Купянска (Харьковская область) российскими войсками и их неожиданный прорыв в город является «зловещим знаком» для ВСУ.

14 ноября военкоры сообщили, что две колонны российской техники вошли в Купянск. Появление возможности такого прорыва украинские эксперты связали с размытостью линии боестолкновения из-за того, что бои шли преимущественно в лесу.

Ранее российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском.