ЕК прогнозирует продолжение конфликта на Украине и сохранение санкции против РФ

Геополитическая напряженность на Украине и все санкции против России сохранятся в 2025-2026 годах. Такая оценка приводится в осеннем экономическом прогнозе ЕК о ситуации в мировой экономике на следующие два года, передает ТАСС.

«Центральный сценарий предполагает, что геополитическая напряженность в регионе и санкции против России будут сохраняться на весь прогнозируемый период», — приводит агентство фрагмент из документа.

13 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что смена администрации в США требует срочного превращения Евросоюза в военный блок, дополняющий НАТО. Он считает, что объединение должно проявить амбиции и выработать собственную военную стратегию.

По данным Financial Times, Еврокомиссия намерена высвободить из бюджета ЕС почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.

Ранее будущая глава дипломатии ЕС пригрозила Китаю из-за поддержки России.