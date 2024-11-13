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Боррель заявил, что ЕС больше не экономический союз

Боррель призвал превратить «экономический ЕС» в военный блок

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель считает, что смена американской администрации требует срочного превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, дополняющий НАТО. Об этом дипломат заявил на слушаниях в Европарламенте, передает ТАСС.

В ходе слушаний, посвященных отношениям Брюсселя и Вашингтона после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Боррель отметил, что Европе следует укреплять безопасность и «взять собственную судьбу в свои руки».

«Евросоюз больше не экономический союз. ЕС должен проявить амбиции и выработать собственную военную стратегию. Евросоюз должен играть военную роль», — заявил он.

Боррель добавил, что говорить об обеспечении европейской безопасности силами НАТО недостаточно. По мнению дипломата, военная роль Евросоюза будет несовместима с силами Североатлантического альянса, но сможет дополнять его.

«Скоро что-то изменится», — заключил глава европейской дипломатии.

12 ноября британская газета Financial Times писала, что Европейская комиссия намерена высвободить из бюджета Евросоюза почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее на Западе раскрыли последствия конфликта с Россией.

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