Будущая глава дипломатии ЕС пригрозила Китаю из-за поддержки России

Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая в ноябре займет пост главы дипломатии Евросоюза, заявила, что Китай должен «понести более высокую цену» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. Ее слова приводит немецкий телеканал N-TV.

Каллас утверждает, что без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать спецоперацию с такой высокой интенсивностью. В связи с этим, по ее словам, Пекин должен «заплатить более высокую цену» за свои действия.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Ранее Каллас назвала приоритеты своей работы на посту главы дипломатии ЕС.