В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина с 14 лет

Члены комитета Государственной думы по делам СНГ внесли в палату парламента законопроект, который подразумевает введение обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Документ опубликован в думской базе данных.

«В целях взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу», — говорится в документе.

Необходимые изменения предусматриваются в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Авторами инициативы выступили депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Несколькими днями ранее МИД напомнил, что лицам, которые получили гражданство РФ с 1 сентября 2017 года, нужно как можно скорее принять присягу. Дипломаты подчеркнули, что, если присяга не будет принесена до 21 ноября, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России.