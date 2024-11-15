Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина с 14 лет

В ГД рассмотрят проект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет

close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Члены комитета Государственной думы по делам СНГ внесли в палату парламента законопроект, который подразумевает введение обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Документ опубликован в думской базе данных.

«В целях взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу», — говорится в документе.

Необходимые изменения предусматриваются в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Авторами инициативы выступили депутаты Государственной думы во главе с председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Несколькими днями ранее МИД напомнил, что лицам, которые получили гражданство РФ с 1 сентября 2017 года, нужно как можно скорее принять присягу. Дипломаты подчеркнули, что, если присяга не будет принесена до 21 ноября, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, обязывающий спортсменов знать гимн России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами