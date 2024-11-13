Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД напомнил новым гражданам РФ о необходимости принять присягу

МИД: принятым в гражданство РФ с 1 сентября 2017 года необходимо принять присягу

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Лицам, которые получили гражданство РФ с 1 сентября 2017 года, нужно как можно скорее принять присягу. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел России, заявление ведомства цитирует ТАСС.

«Призываем соотечественников, принятых в гражданство за рубежом с 1 сентября 2017 года до 22 ноября 2023 года и не принесших присягу, незамедлительно обратиться по этому вопросу в российское загранучреждение, в которое было подано заявление», — говорится в обращении МИД.

Отмечается, что если присяга не будет принесена до 21 ноября, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Это касается и детей, если решение о приеме вынесли после достижения ими 18 лет.

В МВД отмечали, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года. Иностранцев тогда освободили от обязанности приносить присягу, так как на момент получения гражданства такого требования не было.

Ранее сообщалось, что в России начнут без суда блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами