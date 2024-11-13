МИД напомнил новым гражданам РФ о необходимости принять присягу

Лицам, которые получили гражданство РФ с 1 сентября 2017 года, нужно как можно скорее принять присягу. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел России, заявление ведомства цитирует ТАСС.

«Призываем соотечественников, принятых в гражданство за рубежом с 1 сентября 2017 года до 22 ноября 2023 года и не принесших присягу, незамедлительно обратиться по этому вопросу в российское загранучреждение, в которое было подано заявление», — говорится в обращении МИД.

Отмечается, что если присяга не будет принесена до 21 ноября, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным. Это касается и детей, если решение о приеме вынесли после достижения ими 18 лет.

В МВД отмечали, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года. Иностранцев тогда освободили от обязанности приносить присягу, так как на момент получения гражданства такого требования не было.

Ранее сообщалось, что в России начнут без суда блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов.