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Меланию Трамп назвали большой поклонницей Илона Маска

Independent: Мелания Трамп рада постоянному присутствию Маска в особняке политика

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Carlos Barria/Reuters

Жена Дональда Трампа Мелания рада постоянному присутствию миллиардера Илона Маска в частной резиденции политика Мар-а-Лаго, сам Трамп шутит, что не может избавиться от него. Об этом пишет издание The Independent со ссылкой на источники.

Трамп и Маск стали практически неразлучны с момента победы политика на выборах в США. Бизнесмен посетил резиденцию республиканца во Флориде в день выборов и с тех пор находится там, отмечает издание.

По его информации, будущая первая леди является большой поклонницей самопровозглашенного «первого друга» Трампа и ей нравится его присутствие рядом.

«Мелании нравится Илон», — сообщил источник и добавил, что бывшая словенская модель стала чаще появляться на публике с тех пор, как на сцене появился Илон Маск.

Влияние Маска на будущую администрацию Трампа высоко, но не все так довольны, как Мелания. Издание Page Six заявило, что некоторые члены ближайшего окружения лидера республиканцев чувствуют себя отчужденными и завидуют основателю SpaceX.

Сам Трамп после выступления перед республиканцами в палате представителей в Вашингтоне, пошутил, что Маск не хочет возвращаться домой и он не может от него избавиться.

Ранее президент Италии попросил Маска не давать непрошеных советов.

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