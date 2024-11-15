Западные СМИ перестали публиковать статьи об украинских националистах. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло», — обратил внимание журналист, прикрепив к своему посту компиляцию фотографий, где западные издания пишут об украинских националистах.

В странах Запада перестали писать об этом после начала СВО, отметил Боуз, когда Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине.

14 ноября канадская газета Globe and Mail написала, что сразу несколько министерств Канады, включая МИД, выступили против публичного оглашения имен нацистских военных преступников, находящихся в стране, так как это может навредить Украине.

Посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с ТАСС назвал позорным решение правительства Канады не публиковать имена нацистов, осевших в этой стране.

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.