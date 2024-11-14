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Посол РФ отреагировал на отказ Канады публиковать имена нацистов

Российский посол Степанов назвал позором Канады отказ в публикации имен нацистов

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svop.ru

Посол России в Оттаве Олег Степанов в беседе с ТАСС назвал позорным решение правительства Канады не публиковать имена нацистов, осевших в этой стране.

Он заявил, что в российской дипмиссии не удивились данному решению.

«Прикрываясь фальшивыми доводами, либеральный кабинет премьера Джастина Трюдо, в котором основной персоной принятия решений выступает [вице-премьер] наци-бандеровка Христя Фриланд — второе, по сути, лицо в исполнительной власти, стремится продолжать держать под спудом эту позорную страницу истории Канады», — сказал дипломат.

По его словам, она является позорной именно для правящего класса этой страны, ведь большинство ее простых граждан требуют раскрытия правды, но этого не произойдет, так как Трюдо «идет политическим курсом по запаху денег и сотен тысяч голосов неонацистского Канадского украинского конгресса».

Степанов также обратил внимание, что в Канаде этого же требуют местные еврейские организации и некоторые представители антифашистской части украинской общины.

«Но Трюдо отвечает отказом», — заявил он.

Вместе с тем посол отметил, что «подобная позиция слаба и политически смешна», поскольку уже все знают правду.

«Правду о том, что сотни, если не тысячи нацистов и коллаборационистов нашли в свое время приют в Канаде. И об этом теперь осведомлен каждый канадец, и этого не стереть, независимо от того, будут обнародованы конкретные имена или нет», — добавил дипломат.

14 ноября канадская газета Globe and Mail написала, что сразу несколько министерств Канады, включая МИД, выступили против публичного оглашения имен нацистских военных преступников, находящихся в стране, так как это может навредить Украине.

Ранее в ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

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