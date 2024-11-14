В офисе Зеленского сочли бессмысленным создание Украиной атомной бомбы

Украине нет смысла заниматься созданием ядерной бомбы, так как это существенно не изменит ситуацию на фронте. Об этом в интервью агентству РБК-Украина заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

По его словам, если бы ядерное оружие могло изменить ситуацию на фронте, то Киев мог бы пойти на риск его создания, несмотря на все «юридические и репутационные сложности».

«Но это точно не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — сказал Подоляк.

Накануне британская газета The Times написала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если избранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Киева. Издание ссылается на документ, подготовленный для минобороны Украины заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО Алексеем Ежаком.

По словам ученого, Украина может создать боеголовку, подобную бомбе «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки в августе 1945 года. Ежак считает, что создание «простой атомной бомбы» не было бы сложной задачей 80 лет спустя.

Ранее бывший подполковник СБУ оценил потенциал Киева создать ядерное оружие.