Украина «доигралась» до того, что теперь бои идут под Купянском. Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» заявил военнослужащий ВСУ Евгений Дикий.

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — подчеркнул военнослужащий.

По мнению украинского военного, ситуацию в пользу ВСУ на этом участке фронта может поменять усиление мобилизации на Украине.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры штурма Купянска российской армией.

По данным канала, реактивная система залпового огня (РСЗО) работает по месту дислокации Вооруженных сил Украины, которые попытались сопротивляться российским военным у элеватора «Купянского комбикормового завода». Однако попытка оказалась неудачной и российские подразделения разбили ПВД и продвинулись на 6,5 км вглубь. По последним данным, число ликвидированных военнослужащих ВСУ превысило 50 человек.

Военные добавили, что за сутки российские бойцы отразили две контратаки ВСУ, во время которых уничтожили до 20 противников.

Ранее российская разведка заявила об англоязычных и польских наемниках у Купянска.