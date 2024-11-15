Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военный рассказал, как Украина «доигралась»

«Телеграф»: Украина доигралась до боевых действий в пригороде Купянска

close
Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина «доигралась» до того, что теперь бои идут под Купянском. Об этом в беседе с украинским изданием «Телеграф» заявил военнослужащий ВСУ Евгений Дикий.

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — подчеркнул военнослужащий.

По мнению украинского военного, ситуацию в пользу ВСУ на этом участке фронта может поменять усиление мобилизации на Украине.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры штурма Купянска российской армией.

По данным канала, реактивная система залпового огня (РСЗО) работает по месту дислокации Вооруженных сил Украины, которые попытались сопротивляться российским военным у элеватора «Купянского комбикормового завода». Однако попытка оказалась неудачной и российские подразделения разбили ПВД и продвинулись на 6,5 км вглубь. По последним данным, число ликвидированных военнослужащих ВСУ превысило 50 человек.

Военные добавили, что за сутки российские бойцы отразили две контратаки ВСУ, во время которых уничтожили до 20 противников.

Ранее российская разведка заявила об англоязычных и польских наемниках у Купянска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами