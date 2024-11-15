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Российская разведка заявила об англоязычных и польских наемниках у Купянска

Марочко заявил, что иностранные наемники ВСУ воюют у Купянска

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российская разведка обнаружила англоязычных и польских наемников у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

По его словам, за последние несколько суток в районе Купянска российские средства радиоэлектронной разведки перехватывали переговоры на английском, польском и других иностранных языках. Иностранцы находятся как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу, отметил он.

Марочко добавил, что большая часть перехваченных разговоров велась на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

5 ноября украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что в украинский военный госпиталь в Константиновке, расположенной на подконтрольной Киеву части ДНР, доставляли множество раненых колумбийских наемников. Он отметил, что колумбийцы не говорили на украинском.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал об особенностях контракта иностранных наемников.

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