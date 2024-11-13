Стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине

Президент США Джо Байден планирует передать Украине каждый доллар, выделенный на поддержку Киева, до конца своего срока. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По его словам, Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, имеющийся в распоряжении действующей администрации на поддержку Украины, был отправлен республике до 20 января.

Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет продолжать все то, что делала и ранее для помощи республике.

Также Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что Североатлантический альянс планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были готовы продолжить вести боевые действия в следующем году.

«Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году», — сказал он.

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