Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине

Блинкен: Байден планирует передать Киеву каждый выделенный доллар до конца срока

close
Alessandro Garofalo/Reuters

Президент США Джо Байден планирует передать Украине каждый доллар, выделенный на поддержку Киева, до конца своего срока. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По его словам, Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, имеющийся в распоряжении действующей администрации на поддержку Украины, был отправлен республике до 20 января.

Блинкен подчеркнул, что администрация Байдена будет продолжать все то, что делала и ранее для помощи республике.

Также Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что Североатлантический альянс планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) были готовы продолжить вести боевые действия в следующем году.

«Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году», — сказал он.

Ранее стало известно, как Зеленский хочет склонить Трампа на свою сторону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами