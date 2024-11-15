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В Турции резко высказались в адрес Зеленского

Турецкий журналист Бозкут: Зеленский стал марионеткой Запада

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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский полностью зависим от интересов Запада, который выступает в роли «кукловода» по отношению к президенту Украины. Об этом заявил турецкий журналист Джейхун Бозкурт в эфире телеканала Ülke TV.

«Вы договариваетесь, но затем приходит премьер Британии и заставляет вас отказаться», — вспомнил журналист результаты переговоров по Украине весной 2022 года.

По его словам, эти результаты говорят о том, что Зеленский несамостоятельный лидер, который не может действовать без западных инструкций.

«То есть вы марионетка, и кукловод дергает вас за нитки так, как он хочет», — добавил журналист.

До этого сообщалось, что Зеленский собирается на следующей неделе представить новый «план действий» для страны.

Зеленский добавил, что новый план состоит из пунктов, посвященных безопасности, энергетике и вооружениям. В частности, инициатива касается производства оружия на Украине и сотрудничества с партнерами.

Ранее Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.

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