Украинский лидер Владимир Зеленский полностью зависим от интересов Запада, который выступает в роли «кукловода» по отношению к президенту Украины. Об этом заявил турецкий журналист Джейхун Бозкурт в эфире телеканала Ülke TV.
«Вы договариваетесь, но затем приходит премьер Британии и заставляет вас отказаться», — вспомнил журналист результаты переговоров по Украине весной 2022 года.
По его словам, эти результаты говорят о том, что Зеленский несамостоятельный лидер, который не может действовать без западных инструкций.
«То есть вы марионетка, и кукловод дергает вас за нитки так, как он хочет», — добавил журналист.
До этого сообщалось, что Зеленский собирается на следующей неделе представить новый «план действий» для страны.
Зеленский добавил, что новый план состоит из пунктов, посвященных безопасности, энергетике и вооружениям. В частности, инициатива касается производства оружия на Украине и сотрудничества с партнерами.
Ранее Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.