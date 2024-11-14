Зеленский анонсировал новый «план действий» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский собирается на следующей неделе представить новый «план действий» для страны. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

«В общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что новый план состоит из пунктов, посвященных безопасности, энергетике и вооружениям. В частности, инициатива касается производства оружия на Украине и сотрудничества с партнерами.

Президент Украины отметил, что одним из пунктов плана станет «культурный суверенитет». По его словам, он предполагает «производство украинского контента».

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Инициатива состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

22 октября агентство Associated Press сообщило, что шеф Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Киев «не намекнул» на то, что Соединенные Штаты поддержат ключевые пункты «плана победы» Зеленского.

Ранее Блинкен рассказал о работе над выполнением «плана победы» Зеленского.