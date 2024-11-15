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США могут увеличить свой ядерный арсенал

WSJ: США не исключают увеличения своего ядерного арсенала в будущем

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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

США может потребоваться увеличение количества ядерного оружия, которое будет развернуто по всему миру в интересах Вашингтона. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена.

Как говорится в материале, политика Байдена подчеркивает важность разработки передовых неядерных систем и углубления военного сотрудничества с союзниками в Азии и Европе для «преодоления потенциальных опасностей».

Однако Пентагон также готовит варианты развертывания большего количества ядерных боеголовок, если эти усилия окажутся недостаточными.

«Если текущие тенденции продолжатся в негативном направлении, когда Россия скажет «нет» контролю над вооружениями, а Китай и Северная Корея будут наращивать свои силы, в будущем может возникнуть необходимость увеличить количество развернутого ядерного оружия США», — приводит газета слова неназванного чиновника администрации Байдена.

WSJ пишет, что в докладе о руководстве по использованию ядерного оружия, который будет направлен в конгресс США в пятницу, отмечается, что «может возникнуть необходимость адаптировать нынешний потенциал, позицию, состав или размер ядерных сил США» для борьбы с «множеством противников».

До этого руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявлял, что технической необходимости проводить ядерные испытания у США нет, несмотря на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению, в том числе из уст избранного президента Дональда Трампа.

Ранее Путин напомнил об угрозе ядерного оружия.

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