Россия фиксирует активизацию попыток Соединенных Штатов и их союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) распространить влияние военного союза на Латинскую Америку. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, слова которого передает издание «Известия».

«Налицо стремление американских военных постараться влиять на формирование политической и экономической повестки латиноамериканских стран в отношении с государствами региона. Один из наиболее активных участников такого процесса — командующая Южным командованием США генерал Лора Ричардсон», — отметил он.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 8 сентября сравнил США с хозяйкой борделя, читающей мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран. Так он высказался об обвинениях Соединенных Штатов в адрес РФ, что она якобы пытается влиять на американские выборы.

Ранее власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве.