Трамп предложил республиканцу Уолтцу и сенатору Рубио высокие должности

Избранный президент США Дональд Трамп предложил республиканцу Майку Уолтцу, который является членом палаты представителей, занять пост советника по вопросам национальной безопасности в новой администрации, а сенатора Марко Рубио из Флориды политик хочет назначить на пост государственного секретаря. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В настоящее время пост советника по вопросам национальной безопасности занимает Джейк Салливан. Это одна из ключевых должностей, которую назначает президент и которая не требует одобрения сената. Чиновник на этой должности контролирует работу всех ведомств, которые занимаются вопросами нацбезопасности, информирует президента о текущей ситуации и реализует его политику.

По данным Financial Times, выдвигаемый на этот пост 50-летний Уолтц — отставной офицер спецназа, который служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Журналисты отмечают, что он верный союзник Трампа и ярый критик действующего президента Джо Байдена. Уолтц занимал различные должности в Белом доме и Пентагоне, а в конгресс был избран в 2018 году.

Пост госсекретаря сейчас занимает Энтони Блинкен. Выдвигаемый Трампом на этот пост 53-летний Рубио является сенатором с 2011 года. Ранее СМИ писали, что Трамп рассматривал его в качестве кандидата на пост вице-президента, однако в конечном итоге выбрал сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. Рубио придерживается позиции переговоров в отношении Украины, полагая, что это поможет завершить конфликт.

Как пишет WSJ, ожидается, что Трамп своими решениями постарается предотвратить дальнейшую эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, «усилив сдерживание иностранных соперников».

1 ноября Трамп заявлял, что, если станет главой государства, он может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на «влиятельные должности» в своей президентской администрации.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.