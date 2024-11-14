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В администрации президента Азербайджана раскритиковали заявление Борреля

Помощник президента Азербайджана Гаджиев раскритиковал Борреля

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Johanna Geron/Reuters

Служба внешней политики Европейского союза (ЕС) проявляет неприемлемые попытки навязывать европейским государствам участие в форуме COP29. Такую позицию выразил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля, сообщает РИА Новости.

«Совершенно неприемлемо, чтобы Служба внешней политики ЕС отправляла инструкции странам — членам Евросоюза не участвовать в COP29. (...) Тем самым вы пытались подорвать доверие к процессу СОР. Но все эти попытки оказались безуспешными», — говорится в публикации.

В администрации президента подчеркнули, что Баку намерен продолжать возглавлять формат для достижения изменений в глобальной повестке, касающейся проблемы изменения климата.

14 ноября Жозеп Боррель выразил недовольство по поводу высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева, который подверг критике Францию и Нидерланды из-за их заморских территорий. Алиев заявил, что эти регионы сталкиваются с серьезными вызовами, включая «неоколониализм» и «изменение климата».

Накануне Боррель отметил, что смена американской администрации требует срочного превращения «экономического Евросоюза» в военный блок, дополняющий НАТО.

Двадцать девятая сессия Конференции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября.

Ранее Боррель публично оскорбил Трампа.

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