Канада дважды отказала в экстрадиции нациста Гунько

России уже два раза отказывали в экстрадиции ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунки) Гунько. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

По его словам, с осени 2023 года российская дипмиссия находится в непрерывном контакте с МИД и правоохранительными органами Канады по делу Гунько. Как отметил Степанов, канадской стороне были направлены «исчерпывающие материалы» с фактами совершенных им преступлений. Он сказал, что Оттава уже дважды отказала Москве в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных ветераном СС преступлений.

До этого стало известно, что заочно обвиняемый в России Гунько был объявлен в международный розыск.

22 сентября 2023 года Ярослав Гунько прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Гунько пригласил на тот момент спикер палаты Энтони Рота (ушел в отставку 26 сентября). Мужчину представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и все собравшиеся аплодировали ему стоя. Украинский лидер тоже приветствовал эсэсовца. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады».

Ранее посол РФ раскритиковал премьера Канады Трюдо за выкрикивание «бандеровского лозунга».