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Депутат Рады подаст заявление о госизмене Зеленского и Ермака

Депутат Рады Дубинский сообщил о подготовке заявления о госизмене Зеленского

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Global Look Press

В правоохранительные органы Украины будет подано заявление о государственной измене президента страны Владимира Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова. Об этом в своем Telegram-канале cообщил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Готовим заявление о госизмене Зеленского, Ермака и Татарова — [за] действия по дискредитации кандидата в президенты США [Дональда] Трампа и подрыв двухпартийной поддержки в палате представителей и сенате [конгресса] США», — написал парламентарий.

Он не стал приводить другие подробности.

До этого Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США. По его словам, Украина продолжает рассчитывать на дальнейшую двухпартийную поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, украинский лидер отметил, что договорился с Трампом поддерживать тесный диалог, а также развивать сотрудничество.

Ранее американский полковник спрогнозировал бегство Зеленского с Украины в Великобританию.

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