Будущая постпред США в ООН изменила мнение по Украине после победы Трампа. Что она думает теперь? CNN: кандидат в постпреды США в ООН Стефаник изменила мнение по Украине в НАТО

Член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник, которую избранный президент Дональд Трамп предложил на должность постпреда при ООН, отказалась от проукраинской позиции, передает CNN. Если раньше Стефаник выступала за вступление страны в НАТО и необходимость продолжения военной помощи, то теперь говорит лишь о безоговорочной поддержке политики Трампа. Кто еще в команде избранного президента скептически относится к помощи Украине — в материале «Газеты.Ru».

Член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник, которую избранный президент страны Дональд Трамп предложил на должность постоянного представителя при ООН, отказывается отстаивать свою решительную проукраинскую позицию, передает CNN.

«Изначально она отстаивала проукраинское законодательство и поддерживала многочисленные санкции против России, а также многочисленные раунды военной помощи Украине», — напоминает канал.

Политик также высказывалась за членство Украины в НАТО.

«Я видела, насколько важна Украина для региона. Их нужно принять в НАТО, и мы должны сделать все возможное, поставляя им боеприпасы и [противотанковые ракетные комплексы] Javelin», — говорила Стефаник в интервью 7News в марте 2022 года.

Теперь на вопрос, по-прежнему ли Стефаник поддерживает членство Украины в НАТО, ее пресс-секретарь отказалась отвечать прямо.

«Председатель полностью поддерживает политику президента Трампа по установлению «мира через силу» и будет следовать его примеру как главнокомандующего в вопросах передового опыта по прекращению войны на Украине», — заявила CNN Али Блэк, директор по коммуникациям Стефаник.

В офисе политика также отказались сообщать, по-прежнему ли Стефаник считает, что Россия совершила геноцид на Украине.

«[Президент РФ Владимир] Путин — авторитарный [политик]. Он совершает геноцид. Он — военный преступник», — говорила Стефаник журналистам на ежегодном выездном заседании Республиканской партии во Флориде в 2022 году (цитата по The Hill).

Леди меняет позиции

Уже в ноябре 2023-го Стефаник критиковала администрацию Байдена за недостаточную подотчетность в расходовании средств на Украину и отсутствие конечной цели США. А в апреле 2024-го конгрессвумен проголосовала против предоставления Украине пакета помощи в размере $60 млрд. Тогда политик объясняла свое решение тем, что не может одобрить выделение средств в условиях миграционного кризиса на границе США и Мексики.

Дональд Трамп предложил должность постпреда США при ООН Элиз Стефаник 11 ноября.

«Для меня честь номинировать Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН в моей администрации. Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи «Америка прежде всего», — заявил Трамп (цитата по The New York Post).

Номинирование Стефаник — не первая новость о новых участниках команды Трампа, которую на Украине могут воспринять как тревожный сигнал.

Пост директора Национальной разведки США, вероятно, достанется Тулси Габбард, которая резко критиковала президента Украины Владимира Зеленского и призывала к диалогу с РФ. В июле 2022 года Габбард даже была включена Украиной в базу украинского сайта «Миротворец».

Кандидат на пост госсекретаря США сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио хоть и жестко высказывался о России, все же, скорее всего, согласится с планами Трампа по урегулированию конфликта и поддержит намерение надавить на Украину, чтобы та договорилась с Россией и осталась вне НАТО, предполагает The New York Times.

Скептически к продолжению военной поддержки Киева относится и кандидат на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет Financial Times.

Сам Дональд Трамп неоднократно обещал решить конфликт России и Украины «очень быстро», «за 24 часа».