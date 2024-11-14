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Кандидат на пост главы нацразведки США находится в базе «Миротворца»

Кандидат на пост главы нацразведки США находится в базе «Миротворца» с 2022 года

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Mike Segar

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая может занять пост директора Национальной разведки США, с 2022 года находится в базе данных украинского сайта «Миротворец».

На интернет-ресурсе говорится, что Габбард якобы участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины и цивилизованного мира за деньги Кремля». Также она обвиняется «в распространении недостоверной информации». Кроме того, на сайте сказано, что экс-конгрессвумен, «вероятно, является агентом российских спецслужб».

«Миротворец» был создан в 2014 году для установления личностей и публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За эти годы в него попадали в том числе известные журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшие мнения, которые вызвали негативную оценку авторов сайта. Ресурс при этом не имеет официального статуса.

13 ноября избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Габбард на пост директора национальной разведки страны.

О Габбард известно, что она вступила в ряды американских вооруженных сил после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. За время службы она бывала в местах вооруженных конфликтов. До 2022 года состояла в Демократической партии США, однако покинула ее и стала независимым политиком. Победивший на выборах американского президента Трамп принадлежит к Республиканской партии.

Ранее Трампа убрали из «Миротворца».

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