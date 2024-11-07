Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампа убрали из «Миротворца»

Захарова: Трампа убрали из базы данных украинского сайта «Миротворец»

close
Brian Snyder/Reuters

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп пропал из базы данных украинского сайта «Миротворец». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из базы данных террористического портала «Миротворец», которую часто называют «расстрельным списком», убрали Дональда Трампа», — отметила она.

Захарова пояснила, что Трампа объявили «врагом Украины» за слова о статусе Крыма.

Официальный представитель МИД России добавила, что Трампу и американскому предпринимателю и бизнесмену Илону Маску будет интересно узнать, что серверы такой структуры находятся в том числе в Соединенных Штатах.

До этого украинское издание «Страна» писало, что у украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака могут начаться проблемы, если они не примут план победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа.

Ранее СМИ спрогнозировали последствия прекращения помощи Украине со стороны США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами