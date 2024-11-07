Трампа убрали из «Миротворца»

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп пропал из базы данных украинского сайта «Миротворец». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из базы данных террористического портала «Миротворец», которую часто называют «расстрельным списком», убрали Дональда Трампа», — отметила она.

Захарова пояснила, что Трампа объявили «врагом Украины» за слова о статусе Крыма.

Официальный представитель МИД России добавила, что Трампу и американскому предпринимателю и бизнесмену Илону Маску будет интересно узнать, что серверы такой структуры находятся в том числе в Соединенных Штатах.

До этого украинское издание «Страна» писало, что у украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака могут начаться проблемы, если они не примут план победившего на выборах президента США республиканца Дональда Трампа.

Ранее СМИ спрогнозировали последствия прекращения помощи Украине со стороны США.