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В США заявили, что Путин якобы может пойти на уступки по Украине

Экс-замгенсекретаря НАТО считает, что Путин может пойти на уступки по Украине

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Evan Vucci/AP

Избранный президент США Дональд Трамп может потребовать от России ряда уступок касательно украинского конфликта. Об этом в статье для Financial Times пишет бывший замгенсекретаря НАТО (в 2016-2019 гг) Роуз Геттемюллер.

«Трамп может потребовать уступок. И, если они будут продуманы, Путину не составит труда пойти на них. На ум приходят три варианта», — говорится в сообщении издания.

Во-первых, по мнению Геттемюллер, одной из уступок может быть то, что США смогут предложить формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, которые использовались для описания статуса Западной Германии после Второй мировой войны.

Во-вторых, уступкой Трампу может послужить и предложение США, чтобы вопрос о вступлении в НАТО рассматривался в течение «неопределенного периода». Таким образом, Россия якобы может допустить вступление Украины в НАТО.

Если Украине нужны какие-то гарантии на случай «сдвига ориентиров», пишет Геттемюллер, то есть вариант назначить конечную дату для получения окончательных результатов — 20 лет.

Третьей уступкой, которую Россия якобы может предоставить США, стали переговоры по стратегической ядерной стабильности. «(США смогут. – прим. ред.) заявить, что Россия должна быть готова вернуться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности», — пишет она.

До этого советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что глава государства выступает против продолжения конфликта и намерен привести Россию и Украину к столу переговоров.

Ранее глава МИД Украины рассказал об оптимизме по ударам вглубь РФ после встречи с Блинкеном.

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