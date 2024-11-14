Слуцкий сообщил, что Путин передал в работу проекты ЛДПР по демографии и СВО

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что президент России Владимир Путин передал в работу два пакета проектов ЛДПР по поддержке участников спецоперации и членов их семей, а также по демографии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Передал президенту два пакета законопроектов — по поддержке участников СВО и членов их семей, а также по демографии <…> Попросил поручить правительству проработать. Президент передал их в работу», — заявил он.

По словам политика, в ходе встречи с российским лидером он поднял вопрос о подготовке 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского. Помимо этого, Слуцкий рассказал о новой инициативе ЛДПР, которая обяжет продавцов указывать стоимость за кратную меру товара, например, за литр или килограмм.

В ходе этой же беседы Слуцкий рассказал Путину, что инициатива партии о запрете неквалифицированным мигрантам привозить семьи в Россию была поддержана в Государственной думе. По словам Слуцкого, проект позволит устранить источник социальной напряженности, очередей в больницах и сложного поведения детей мигрантов в учебных заведениях.

Ранее в Госдуме решили освободить от призыва добровольцев на СВО.