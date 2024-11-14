В Молдавии Санду сочли незаконно избранным президентом

Президент Молдавии Майя Санду переизбрана незаконно, оппозиционный блок «Победа» не считает ее законным главой государства. Об этом заявила исполнительный секретарь молдавской политической силы Марина Таубер, передает РИА Новости.

«Мы, политблок «Победа», вместе с Иланом Шором четко заявляем, что не признаем эти выборы. На сегодняшний день Санду избрана незаконно, она получила меньше голосов в стране», — отметила она.

По словам Таубер, Санду может стать лишь президентом диаспоры, однако не может претендовать на президентский пост.

До этого посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что недавно прошедшие в Молдавии президентские выборы показали, что значительная часть населения республики склоняется к сотрудничеству с Россией.

Дипломат пояснил, что как посол контактирует в Молдавии с представителями общественных и политических кругов, а также с простыми людьми. По его словам, эти контакты «говорят о заинтересованности значительной части населения в развитии отношений с Российской Федерацией».

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее МИД Молдавии вручил ноту протеста послу РФ.