В Турции сочли, что Трамп может использовать снятие санкций с РФ для переговоров по Украине

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

«Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией», — отметил политолог.

По его словам, мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта. Озер ожидает снятия ограничений по некоторым вопросам. В качестве примера он привел открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов и возобновление прямых рейсов, а также реанимирование банковской системы SWIFT.

Политический аналитик предрек, что Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы «получить результат по своему плану по Украине».

До этого в Турции предположили, что Трамп может не рассматривать Владимира Зеленского как своего союзника в переговорах по вопросам Украины. Причина заключается в тесной связи украинского президента с семьей действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее в Германии допустили, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине.