Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции сочли, что Трамп может использовать снятие санкций с РФ для переговоров по Украине

Турецкий аналитик Озер: Трамп будет добиваться частичного снятия санкций с РФ

close
Brian Snyder/Reuters

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России. Такое мнение высказал РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

«Снятие санкций является одним из главных инструментов в переговорах с Россией», — отметил политолог.

По его словам, мирный план Трампа будет основан на прекращении огня и замораживании конфликта. Озер ожидает снятия ограничений по некоторым вопросам. В качестве примера он привел открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов и возобновление прямых рейсов, а также реанимирование банковской системы SWIFT.

Политический аналитик предрек, что Трамп предложит конгрессу частичное снятие санкций и окажет давление на европейские страны, чтобы «получить результат по своему плану по Украине».

До этого в Турции предположили, что Трамп может не рассматривать Владимира Зеленского как своего союзника в переговорах по вопросам Украины. Причина заключается в тесной связи украинского президента с семьей действующего американского президента Джо Байдена.

Ранее в Германии допустили, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами