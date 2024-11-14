Лукашенко прокомментировал выход двух кандидатов из предвыборной гонки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал выход из предвыборной кампании кандидатов Ольги Чемодановой и Сергея Бобрикова. Об этом сообщает БелТА.

«Я был сторонником, чтобы все партии, крупные общественные организации выдвигали своих кандидатов. Выдвинули: Оля Чемоданова у нас была и (Сергей. — Прим. ред.) Бобриков. Ну, нормальные люди. Конечно, они сторонники президента», — заявил он.

По его словам, у него нет никакого страха в том, что в выборах будут принимать участие все, кто захочет. Белорусский лидер добавил, что не даст никому возможности «ни наклонить, ни на колени, не дай бог, поставить, ни разрушить» страну.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Недавно завершился процесс подачи необходимых документов для регистрации инициативных групп кандидатами в президенты.

3 ноября баллотирующийся на новый срок Лукашенко заявил, что в избирательной кампании на пост главы государства сделан вполне нормальный старт, добавив, что готов бороться за страну.

Ранее Лукашенко рассказал, когда президентом Белоруссии станет женщина.