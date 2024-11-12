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В Раде рассказали о попытках Украины не быть обузой для западных стран

Мережко: «план победы» должен показать, что Киев не является обузой для Запада

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Reuters

«План победы» Украины, который был подготовлен для администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, должен показать, что Украина не является обузой для западных стран. Об этом заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко, его цитирует Financial Times.

Он назвал решение о подготовке плана с учетом победы республиканца мудрым шагом.

«Трамп хочет быть победителем, а не проигравшим, чтобы стать победителем, он должен показать Путину его место», — сказал Мережко.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские. Как пишет FT, эти предложения были представлены Трампу, когда президент Украины встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре.

Ранее в Турции предположили, что Трамп может лишить Киев поддержки из мести.

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