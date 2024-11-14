Политолог прокомментировал слухи о готовящихся президентских выборах на Украине

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о готовящихся президентских выборах на Украине. По его мнению, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть, постоянно отодвигая избирательную кампанию и доказывая западным партнерам, что нужен им именно он.

«Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», — считает политолог.

Он пояснил, что России посылается некий сигнал: если стороны решатся на переговоры, в Киеве могут пойти на смену президента, поскольку нынешний лидер нелегитимен и любое соглашение с ним не имеет юридической значимости.

Накануне британский журнал The Economist написал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. При этом, по данным издания, офис Зеленского отрицает, что готовится к предстоящей избирательной кампании, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что она состоится».

По оценкам журналистов, в случае президентских выборов на Украине Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому ВСУ и послу страны в Лондоне Валерию Залужному.

Ранее Зеленского обвинили в готовности довести Украину до ядерной войны.