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На Украине оценили возможность мирного урегулирования конфликта

Загороднюк: Украине будет сложно добиться выгодного ей урегулирования конфликта

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РИА Новости

Украине будет крайне сложно добиться выгодного ей мирного урегулирования конфликта в условиях наступления ВС РФ. Об этом заявил в беседе с газетой The New York Times (NYT) бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк.

По его словам, российские переговорщики вряд ли согласятся только на территории, которые уже перешли под контроль их армии.

«Тот, кто находится в выигрышном положении, устанавливает условия <...> Это касается и правительств, и бизнеса», — сказал Загороднюк.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Раде заявили о необходимости переговоров с Россией.

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