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Лавров ответил на вопрос о готовности России к переговорам с Украиной

Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но для начала диалога в Киеве должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

По словам дипломата, понятно, что относительно начала диалога с Москвой принимать решение будет не президент Украины Владимир Зеленский. Лавров отметил, что Россию призывают к переговорам и «пытаются перевернуть все с ног на голову», говоря, что это Украина хочет переговоров, а РФ отказывается.

«Даже не буду больше распространяться», — сказал глава МИД РФ.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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