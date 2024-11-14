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Одно кадровое решение Трампа назвали «троллингом божественного уровня»

Сенатор Феттерман: выбор Трампом главы минюста – троллинг божественного уровня

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Jonathan Drake/Reuters

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом Мэтта Гетца на пост главы минюста Соединенных Штатов и генпрокурора является «троллингом божественного уровня». Об этом в беседе с американским телеканалом CNN заявил сенатор Джон Феттерман.

«Это просто своего рода Троллинг божественного уровня», — отметил сенатор, говоря о назначении Гетца на пост главы минюста.

По мнению демократа Феттермана, недавние назначения Трампа на посты его новой администрации могут «спровоцировать кризис».

До этого в минюсте США назвали безумием решение Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.

Гетца обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и поддержке воссоединения Крыма с РФ. Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

Ранее в конгрессе США назвали последствия от разрешения Киеву наносить удары по России.

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Выборы в США - 2024
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