Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом Мэтта Гетца на пост главы минюста Соединенных Штатов и генпрокурора является «троллингом божественного уровня». Об этом в беседе с американским телеканалом CNN заявил сенатор Джон Феттерман.

«Это просто своего рода Троллинг божественного уровня», — отметил сенатор, говоря о назначении Гетца на пост главы минюста.

По мнению демократа Феттермана, недавние назначения Трампа на посты его новой администрации могут «спровоцировать кризис».

До этого в минюсте США назвали безумием решение Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором.

Гетца обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и поддержке воссоединения Крыма с РФ. Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

Ранее в конгрессе США назвали последствия от разрешения Киеву наносить удары по России.