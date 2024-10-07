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В России заявили об использовании ВСУ химического оружия в Курской области

Генерал Кириллов: в Курской области ВСУ применяли химическое оружие

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Западное химическое оружие использовалось в Курской области Вооруженными силами Украины под видом дымовых снарядов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

По словам генерала, факты скрытного применения этих средств были выявлены в августе 2024 года под Суджей, где в результате использования кассетных боеприпасов DM-105 калибра 155 мм пострадали более 20 человек. Анализ отобранных проб показал, что причиной поражения военнослужащих стал содержащий хлор аэрозоль и отравляющие вещества удушающего действия. А металлохлоридная смесь, используемая для постановки дымов, была лишь средством маскировки.

Кириллов заявил, что упомянутые боеприпасы в количестве 3800 штук были поставлены Украине в качестве военной помощи в сентябре 2023 года. Из-за риска тяжелых отравлений в США существует запрет на производство и применение таких снарядов внутри страны.

30 сентября волонтер рассказала о применении ВСУ ядовитых газов в Курской области. Пенсионерку, к которой они ехали для оказания помощи, пришлось эвакуировать в противогазе.

Ранее в Курской области сбили дрон ВСУ с распылителем для химоружия.

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