Западные инвесторы Украины ставят на окончание конфликта при Трампе

Инвесторы Украины на Западе делают ставку на то, что избранный президент Дональд Трамп сможет в течение короткого времени урегулировать конфликт, на этом фоне суверенные облигации Украины выросли в цене. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Суверенные облигации Украины резко выросли в цене, поскольку инвесторы делают ставку на то, что новая администрация США будет добиваться скорейшего окончания войны с Россией», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что за последний месяц долларовые облигации Украины выросли на 12% в ожидании того, что переизбрание Трампа приведет к прекращению огня и увеличит способность Украины выплачивать долги.

Как пишет FT, инвесторы в облигации ставят на то, что Киев будет готов принять мирное соглашение, которое подразумевает окончательную сдачу территорий, и на то, что экономика страны быстро восстановится в ближайшие годы.

Газета напоминает, что среди инвесторов со значительными активами украинского долга числится компания BlackRock.

До этого глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова Трампа о том, что он разрешит конфликт на Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой.

Ранее в Кремле ответили, назначит ли Россия спецпосланника по Украине.