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Орбан высказался в поддержку Ле Пен

Премьер Венгрии Орбан сравнил дело Ле Пен с преследованием Трампа

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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал главу парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на фоне выдвинутых против нее обвинений. Соответствующий пост Орбан опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Не могу поверить вчерашним новостям о Марин Ле Пен. Марин, пожалуйста, помни, что в этой битве мы вместе! И не забывай: преследования со стороны правосудия были решающим шагом к победе президента Дональда Трампа», — написал он.

13 ноября прокуратура Парижа потребовала приговорить Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей занимать выборные должности на аналогичный срок. Кроме того, политику грозит штраф в размере €300 тысяч.

Согласно информации телеканала, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

При этом глава фракции уже заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование прокуратуры Парижа лишить свободы Ле Пен, а также поражение в избирательных правах на пятилетний срок демонстрирует, как «демократия во Франции разбушевалась».

Ранее Орбан заявил о неспособности Европы в одиночку поддерживать Украину.

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