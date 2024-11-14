Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ прокомментировали требование прокуратуры Парижа лишить Ле Пен свободы

Захарова о требовании арестовать Ле Пен: демократия разбушевалась

close
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Требование прокуратуры Парижа лишить свободы лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также поражение в избирательных правах на пятилетний срок демонстрирует, как «демократия во Франции разбушевалась». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кучно пошло: [сооснователь Telegram Павел] Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала дипломат.

13 ноября прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей занимать выборные должности на аналогичный срок. Также ей грозит штраф в размере €300 тысяч.

По данным телеканала BFMTV, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

Ранее политолог назвал настоящую причину расследования против Марин Ле Пен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами