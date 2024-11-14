В МИД РФ прокомментировали требование прокуратуры Парижа лишить Ле Пен свободы

Требование прокуратуры Парижа лишить свободы лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также поражение в избирательных правах на пятилетний срок демонстрирует, как «демократия во Франции разбушевалась». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Кучно пошло: [сооснователь Telegram Павел] Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала дипломат.

13 ноября прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, а также запретить ей занимать выборные должности на аналогичный срок. Также ей грозит штраф в размере €300 тысяч.

По данным телеканала BFMTV, такое требование было выдвинуто в связи с обвинениями против Ле Пен и ее соратников в фиктивном трудоустройстве помощников в Европарламент.

Ранее политолог назвал настоящую причину расследования против Марин Ле Пен.