В НАТО не исключили изменение системы финансирования альянса

НАТО может поменять систему финансирования альянса после победы Дональда Трампа на выборах в США. Такое развитие событий не исключил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в беседе с изданием Newsweek.

«В каком-то смысле мы можем сказать ему (Трампу. – прим. ред.): добро пожаловать, господин президент, многие страны-члены прислушались к вам, уловили посыл и теперь инвестируют в собственную оборону», — отметил он, подчеркнув, что финансирование альянса может поменяться.

По его словам, система с выделением государствами-членами альянса 2% от ВВП на нужды НАТО от каждой страны может поменяться на такую, при которой союзники будут тратить на соответствующие цели конкретные суммы, а не долю от ВВП.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс может помочь избранному президенту США Дональду Трампу в продвижении оборонной и внешней политики.

Он подчеркнул, что Трамп «ставит Америку на первое место» и понимает, что альянс важен для обороны США.

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