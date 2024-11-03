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Лукашенко оценил начало кампании по выборам президента Белоруссии

Лукашенко: кампания по выборам президента в Белоруссии началась нормально

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Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в избирательной кампании на пост главы государства сделан вполне нормальный старт, добавив, что готов бороться за страну. Его слова приводит телеканал «Беларусь 1».

«Кампания началась хорошо... первый шаг сделан, и я считаю, что он нормальный. Конечно, мы будем защищать нашу Беларусь», — отметил Лукашенко.

При этом белорусский лидер выразил опасения, что журналисты могут упрекнуть его в том, что он начал кампанию слишком расслабленно, без достаточного боевого настроения.

Также он прокомментировал участие политических партий в избирательной гонке.

«Если партии выдвигают своих кандидатов, я считаю это нормальным. Это их право, и они должны проявить себя. Выиграют они или нет, покажут выборы, но они обязаны сделать шаг вперед», — подчеркнул президент.

Выборы президента Беларуси запланированы на 26 января 2025 года. Недавно завершился процесс подачи необходимых документов для регистрации инициативных групп кандидатами в президенты. Сбор подписей для поддержки кандидатов пройдет с 7 ноября по 6 декабря. Регистрация самих кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря.

Ранее стало известно, сколько человек хотят баллотироваться на выборах в Белоруссии.

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